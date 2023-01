Eesti 200 kandidaat rahandusministri kohale on Joakim Helenius

Helenius on sündinud Helsingis ning elanud Hiinas, Saksamaal, Saudi Araabia Kuningriigis, Inglismaal ja Ühendriikides. Ta räägib soravalt viit keelt. Tal on majandusteooria magistrikraad Cambridge’i ülikoolist. Helenius on töötanud kõrgetel positsioonidel maailma juhtivates investeerimispankades Goldman Sachs ja Merrill Lynch New Yorgis ja Londonis.

Heleniuse arvates peab Eesti valitsuse eesmärk majanduspoliitikas olema inimeste rikkamaks saamine. Selleks on vaja ettevõtete, eriti ekspordiettevõtete, pikaajaliste konkurentsieeliste hoidmine võimalikult heal tasemel võrreldes konkurentidega. Selleks on ka vaja üha ebaefektiivsema riigiaparaadi kuluefektiivsuse märkimisväärne parandamine, et sealt inim- ja rahalisi ressursse vabastada.

«Roheenergia tuleb aktiivselt välja ehitada, et tulevikus saada suureks roheenergia eksportijaks ja energiaintensiivsete tööstusettevõtete asukohaks. Vaja on ka dünaamilist tööjõuturgu. Me ei saa karta seda kui kohalikud ettevõtted toovad siia välismaiseid oskustöötajaid, et kiiremini kasvada. Meil on aga ka vaja investeerida haridussüsteemi, et tagada seda, et meie uskumatult hea praegune süsteem saaks veel paremaks. Pikas plaanis on meie laste haridus meie majanduse edu ülivõimsalt tähtsaim võti,» ütles Helenius.