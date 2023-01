Koondamine lööb rööpast välja: «Algul oli šokk, millele ei osanudki reageerida»

Turistidega tegelenud Sirjel (59) käis koondamine aasta tagasi konkreetselt. «Ülemus kutsus mu jalutama ja rääkis, et nüüd on õige aeg kõik ära lõpetada, sest see, mida me saavutada tahtsime, on tehtud. Koondamine võttis ära viimsegi turvalisuse, aga mu elu oli tegelikult pea peal juba varem,» möönab Sirje. Naine oli tööd rabades totaalselt läbi põlenud. See avaldus tal ärevushäiretes ja muudeski tervisehädades.