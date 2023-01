Udu tõttu võib reedel olla teedel nähtavus piiratud

Varahommikul on teekatted suurematel riigiteedel Ida-Eestis soolamärjad või sõidujälgedes soolalumesegused, mujal märjad või lörtsisegused. Teetemperatuur Ida-Virus ja Võrumaal on kergelt miinuses, mujal on plussis. Õhutemperatuur on üle Eesti plussis.