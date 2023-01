VIDEO JA FOTOD ⟩ Jüri Ratas: kukepoks ja mudamaadlus Eesti elu edasi ei vii

«Maht mahuks, aga arvan, et selles on sisu ja erinevad teemad. Keskerakond on laiapinde erakond. Me ei saa olla kindlasti ühe, kahe või kolme niši lahenduste pakkujad. Sealt [valimisprogrammist] leiab meie jaoks väga olulisi teemasid - tervishoiust, inimeste toimetulekust, erakorraline pensionitõus ja astmeline tulumaks, mis on nüüd uuesti välja tulnud,» kõneles Ratas, tunnustades viimase puhul väga suure panuse andnud majandusteadlast ja endist poliitikut Heido Vitsurit.