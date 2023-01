Saue, Saku ja Kiili omavalitsusjuhid astusid Parempoolsete ridadesse

Saue vallavanem Andres Laisk selgitas, et tema eesmärk on pöörata Eesti majanduspoliitika taas paremale: «Just parempoolne maailmavaade on olnud Eesti edu aluseks, kahjuks näeme aasta-aastalt, kuidas riiki triivitakse üha enam vasakule. Vasakule triivimine tähendab raha ümberjagamist, mitte päriselt jõukuse kasvatamist.»

Vallavanema sõnul ei pea ta õigeks, et riigi sotsiaalpoliitika on muutunud ühiskonna kõige nõrgemate abistamise asemel üldrahvalikuks toetuste jagamiseks. «Kahjuks tähendab kõigile valimatult toetuste jagamine, et päriselt abivajajate jaoks jääb tahes tahtmata raha vähemaks,» sõnas Laisk.

Saku vallavolikogu esimees Eero Alamaa astus enda kirjeldusel Parempoolsete liikmeks, sest väärtustab eelkõige vabadust ja vastutust otsustada seal, kus inimesed on kõige rohkem otsustest mõjutatud. «Selge on, et haldusreform jäi pooleli ja viidi läbi piirini, kuhu küündis toonane poliitiline võimekus ja tahe. Kohaliku omavalitsuse tegelik otsustusvabadus piirkonna loodus-, majandus-, ning sotsiaalse keskkonna kujundamisel saab ja peab olema suurem, mistõttu tuleb omavalitsuste finantsautonoomiat suurendada,» selgitas Eero Alamaa oma poliitilisi prioriteete.

Kiili vallavanema Aimur Liiva kaheksa aastat vallavanema ametis on tema hinnangul olnud piisavalt pikk aeg, et näha erinevaid valitsusi. «Mida aeg edasi, seda enam on kahjuks süvenenud võistlus selle üle, kes suudab rohkem toetusi ja tasuta asju pakkuda. See ei ole jätkusuutlik tee, mida me peaks käima riigi või omavalitsusena. Igal asjal on oma konkreetne hind ja vildakas on eeldus, et selle peab keegi teine kinni maksma,» rääkis ta.

«Riik oleme lõpuks meie ise oma võimalustega, see pole mingi anonüümne Jumala abiga täituv rahakott kusagil, kust võib lõputult lisa võtta. Seda arusaamist on poliitmaastikul üha vähem ja vähem,» märkis Liiva.