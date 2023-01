Politsei otsib Tartus kadunud 28-aastast Maarjat

Täna pealelõunal teatasid lähedased, et ei ole nädala vältel kontakti saanud oma pereliikmega. Noore naisega on püütud kontakti saada nii telefonitsi kui ka tema kodu Väike kaare tänaval külastades. Paraku on Maarja telefon möödunud nädala teisipäevast välja lülitatud ning ka omas kodus naine ei viibi. Kuivõrd noore naise terviseseisund nõuab igapäevaste ravimite tarvitamist aga neid tal arvatavasti kaasas ei ole, siis võib tema elu olla ohus.