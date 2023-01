President Karis: Nursipalu harjutusvälja laiendamise mõjusid tuleb leevendada

«Meie endi vägede hea ettevalmistus ja liitlaste kohalolek on oluline meile kõigile, sest alternatiivid oleksid Eesti rahvale ainult halvad,» ütles president Karis. «Venemaa jääb meie naabriks ja Venemaa on tõestanud, et ta on suurim julgeolekuoht Euroopas. Ma olen kindel, et enamus Eesti inimesi mõistab vajadust teha pingutusi, et tugevdada meie kaitset, liitlaste vastuvõtmise võimet ja sealhulgas parandada kaitseväe harjutusvõimalusi.»