Huawei FreeBuds 5i – muusika sinu kõrvadele ja rahakotile

Kasutan kõrvasiseseid klappe igapäevaselt, nii ühest kohast teise liikudes kui ka näiteks tööd tehes. Seetõttu on klappide hea mürasummutus eriti oluline. Huawei FreeBuds 5i klappidel saab seda reguleerida kolmes astmes: mürasummutus sees, väljas ning Awareness-režiim. Viimane on mõeldud näiteks jalakäijana liikluses - mürasummutus küll töötab, kuid klappidesse jõuab ka piisavalt heli välisest keskkonnast, et see ei jääks tähelepanuta.

Läbi Huawei AI Life rakenduse on võimalik mürasummutust reguleerida samuti kolmeastmeliselt: Cozy, General ja Ultra. Siin soovitan nendega lihtsalt mängida, et leida igaks olukorraks sobivaim.

Kõrvaklapid on eelkõige ikkagi muusika kuulamiseks ning selles osas pole Huawei FreeBuds 5i puhul järeleandmisi tehtud. Klappidesse on peidetud 10mm dünaamilised kuularid, mille heliulatus on vahemikus 20 Hz kuni 40 000 Hz. See tähendab, et antud klappide parim ulatus jääb just keskmiste ja kõrgemate sageduste juurde. Seega sobivad need ideaalselt näiteks popmuusika kuulamiseks. Heliulatuse seadeid saab samuti läbi rakenduse muuta, näiteks võtta kasutusele bass boost, mis suurendab madalaid sagedusi.

Huawei FreeBuds 5i klapid on saadaval kolmes värvitoonis Foto: Huawei

Disainilt on Huawei FreeBuds 5i klapid minimalistlikud, samas piisavalt stiilsed ja pilkupüüdvad. Saadaval on need kolmes värvitoonis: valge, helesinine, must. Viimane neist on siiski pigem tumehalli tooni. Võrreldes eelmise põlvkonna FreeBuds mudelitega on Huawei suutnud toota 11% kergema ja 7mm lühema mudeli, samas aku kestvus on kasvanud.