Harku metsa rõngasjärvele otsitakse ametlikku nime

Järv on kantud veekogude registrisse, kuid selle pole nime. Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri rääkis, et Harku rabamets on inimeste seas populaarne vaba aja veetmise koht ning sealsele rõngasjärvele on aegade jooksul pandud igasugu nimesid. «Seetõttu soovime Tallinna nimekomisjonile ettepanekute esitamiseks kaasata ka kohalikku kogukonda, et nimetu järv sobiva ametliku nime saaks. Elanike ettepanekuid ootame kuni jaanuari lõpuni,» lausus linnaosavanem.