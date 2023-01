Karis kinnitas Haavistole toetust Soome NATOga liitumisele

Rääkides Ukraina toetamisest ütles president Karis, et eelkõige on vajalik operatiivne abi Ukrainale talve üleelamiseks ning energeetikasüsteemi taastamiseks. «Kõik Ukraina toetuseks tehtud otsused on õiged ja nende elluviimisega on kiire,» ütles president Karis. «Kindlasti peame jätkama nii kahepoolselt kui ka Euroopa Liidu tasandil Ukraina kaitsevõime tugevdamisega, mul on hea meel, et oleme sel teemal otsustavalt tegutsenud.»

Eesti Vabariigi President Alar Karis ja Soome president Pekka Haavisto. Foto: Marko Mumm

«Venemaa agressioonisõda Ukrainas on kestnud ligi aasta,» nentis Eesti riigipea. «Peame tegutsema, et aidata Ukrainal võita, taastada oma territoriaalne terviklikkus ning saavutada rahu Ukraina tingimustel. Euroopa Liit on teinud väga palju, samas sanktsioone saab veelgi karmistada.»

Eesti riigipea tänas Soomet valmisoleku eest aidata Eestit Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel ning hea koostöö eest piirihalduses.

President Karis ütles kahepoolsete suhete kohta, et sidemed Eesti ja Soome vahel on tihedalt põimunud ning digialasel koostööl on praktiline väärtus nii meie ärisektorile kui inimestele. Ta lisas, et tulevikku vaadetes on hädavajalik ühistegevus rohepöördega seotud valdkondades ning energeetikas, mis aitab saavutada sõltumatust Venemaa elektriturust.