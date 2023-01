Kanepi legaliseerimine kütab kirgi, Kaja Kallas keerutab

«Me oleme arvestanud noortekogu mõtetega, aga mitte KÕIGI nende mõtetega, seepärast ongi meil vaidlused erinevates teemades olnud,» vastas Kaja Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil küsimusele, kas kanepi legaliseerimise soov on Reformierakonna üldine seisukoht. «Seda jah meil üldises programmis pole. Noortel on lennukaid ideid, on positiivne, et nad mõtlevad kaasa.»

Otseselt küsimusele ehk siis, kas reformierakond on üldiselt kanepi legaliseerimise poolt, peaminister ei vastanudki.

«Riiklike otsuseid tuleb teha lähtuvalt teaduslikest uuringutest,» kommenteeris kanepi ametlikuks legaliseerimiseks tehtud üleskutset Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Anu Parvelo. «Täna ei ole Eesti kanepi tarvitamist piisavalt uuritud, näiteks meil ei ole infot, kuidas Eesti inimeste kanepi kasutamise harjumus muutub pärast legaliseerimist, kas Eestil on olemas piisav abi pakkumise võimekus, et vajadusel murede korral aidata, ning kui palju see suurendab meie ravikulusid.»

Perearsti sõnul on oluline teada, millised riskid kanepi tarvitamisega kaasnevad ja vajadusel abi otsida kas perearstilt või psühhiaatrilt. «Arsti vastuvõtule pöördumisega ei kaasne karistust,» toonitas Anu Parvelo. SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses pakutakse spetsiaalset kuupikkust statsionaarset raviprogrammi.

Tarvitajad usuvad kanepi ohutusse

«Kanepi tarvitamise kohta levib väärarvamus, et see on ohutu ega tekita sõltuvust,» selgitas dr Parvelo. «Kahjuks enamus tarvitajaid ei ole teadlikud ohtudest, mis sellega kaasnevad.»