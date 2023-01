LUUBI ALL ⟩ Poliitiline avapauk riigikogu valimistel toob edu vähestele

Valimiste eel astub alati areenile debütante, kes teinud endale nime väljaspool poliitikat ning loodavad, et see toob neile hääli. Näiteks sedapuhku filmimees Ilmar Raag, sõudja Kaspar Taimsoo, teleajakirjanikud Marko Kaljuveer ja Sven Soiver. Postimees uuris, arvutas ja lahkas, kuidas nimekail uustulnukail on seni riigikogu valimistel läinud.