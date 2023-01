Vene õigeusu kirik eitab koostööd kremlimeelsetega: langesime provokatsiooni ohvriks

«Peame suure kahetsustundega teatama, et meie kirik on sattunud poliitilise provokatsiooni ohvriks. Arvasime, et meie poole pöördusid aktiivsed kodanikud, kes tahtsid edastada sõnumit, kutsuda üles palvetama rahu eest, kõige paremate kavatsustega,» sedastas kirik.

«Kirik ei osale poliitikas ning ei suuda alati hinnata mõnede vastutustundetute tegelaste poliitilist tegevust ja poliitilisi tagajärgi,» lisati teates.

«Traagilise kuupäeva eel – aasta möödumisel sõja algusest – tahame kutsuda usklikke üles tugevdama oma palveid,» viitas kirik sõjaaastapäevale. «Kahjuks ei kooskõlastanud liikumise Koos/Vmeste tegelased meiega oma tegevust, me ei teadnud midagi nende plaanist korraldada aktsioon ka parlamendi ees ning sellega ei ole meil mingit pistmist. Tõenäoline, et see oli ettekavatsetud poliitiline provokatsioon,» märgiti avalduses.

«Varem välja kuulutatud rahupalvus, mis pidi toimuma Tallinna Aleksander Nevski katedraalis 22. veebruaril, jääb praeguse olukorra tõttu ära,» lisas kirik, täpsustades, et katedraal jääb provokatsioonide vältimiseks suletuks.

«Lõpetuseks soovime rõhutada, et meie jumalakodude uksed jäävad alati avatuks usklikele ja jumala otsijatele. Me võtame vastu iga meie juurde tuleva inimese sõltumata tema rahvusest ja poliitilistest vaadetest kui venna või õe Kristuses. Kuid teatame veel kord, et meie kiriku positsioon poliitilises tegevuses osalemise kohta jääb muutumatuks. Kirik on väljaspool poliitikat ja seetõttu me ei osale mitte mingisugustes poliitilistes või valimiseelsetes aktsioonides.»