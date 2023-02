Kõik tallinlased peavad hakkama biojäätmeid eraldi koguma

Abilinnapea Joosep Vimm sõnas, et tegu on väga olulise sammuga. Jäätmehoolduseeskirja vastu võtmisel laieneb 1. aprillist biojäätmete liigiti üleandmise kohustus kõigile kinnistutele. «Nii vähendame segaolmejäätmete teket ning suurendame jäätmete ringlusse võttu. Väiksemate elamute puhul jääb võimalus eraldi mahutisse kogumise asemel biojäätmeid nõuetekohaselt kompostida. Biojäätmed on liigiti kogumisel nii linnaelanikele kui ka linnale ressurss, millest saab teha komposti. Samuti on võimalik kasutada neid biogaasi tootmiseks, mida näiteks üks tehas on ka hiljuti Tallinna külje all asunud tegema,» lausus Vimm.