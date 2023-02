PARVLAEV ESTONIA ⟩ Rene Arikas vastab kriitikale: oleme alati kaasanud mereuuringutele pääsenute ja hukkunute esindajaid

Esiteks sõnati seiregrupi poolt, et vahearuanne ja selle tutvustamiseks tehtud pressikonverents valmistasid pettumuse. «Öeldakse, et suure tõenäosusega tekkis parema parda vigastus kokkupuutel merepõhjaga ja märke veepealsele kokkupõrke kohta leitud ei ole. See on paljasõnaline väide, mille kinnituseks pole aruandes viidatud ühelegi teaduslikule analüüsile. Pole ühtegi arvutust ega simulatsiooni, rääkimata alternatiivide ümberlükkamisest. Kaks aastat ja eraldatud miljonid on kulunud peamiselt merepõhja uurimisele,» kirjutati pöördumises.