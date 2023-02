OTSE POSTIMEHEST ⟩ Maksusüsteemi tahavad muuta nii Reformierakond kui ka sotsid, aga eri moel

Kui lugeda programme, siis tundub, et majandus pole enam Reformierakonnale prioriteetne ja peamine sõnum on, et ärme midagi muuda – kas võtsite majandusteemat lõdvalt seetõttu, et keskendusite rohkem julgeolekule?

Kristen Michal: Majanduse puhul ongi väga hea, kui on vähem selliseid «suurepäraseid» ümberjagamise ideid. Stabiilsus on maksukeskkonnas ja äriregulatsioonides pigem hea. Meie valimisprogramm on sel korral üles ehitatud julgeolekuprisma kaudu, mis ühtlasi tähendab julgeolekut nii majanduses, energeetikas kui ka mujal. Maksuküüru tahaks ära kaotada, aga majanduskeskkond tervikuna vajab eelkõige stabiilsust ja edasiarendamist uue lisandväärtuse poole.



Sotsid tahavad paljut muuta, maksustades rikkamaid, et vaesemad saaksid paremini elada?

Jevgeni Ossinovski: Kui vaadata laiemat pilti, siis meil on eelarve defitsiidis, laenukoormus kasvab, nii et nelja-aastase eelarveperioodi lõpuks on miinus ikka kolm protsenti ehk maksimaalne lubatud piir. Selles olukorras on väga omapärane ja ebasiiras, kui korraga lubatakse tõsta toetusi, hoida eelarve tasakaalus ja vähendada makse. Tegelikus elus see lihtsalt ei tule kokku. Tuleb teha valikuid, ja kui me ei taha mitmekordselt suurendada laenukoormust, tuleb maksupoliitika üle vaadata. Sotsiaaldemokraadid toetavad progressiivsemat maksusüsteemi, kus madalama sissetulekuga inimestel võiks maksukoormus väheneda ja jõukamad inimesed võiksid maksta rohkem.

Kristen Michal ja Jevgeni Ossinovski jäid eriarvamusele selles, kui palju peaks Eestis makse maksma. Foto: Eero Vabamägi

Kuidas tagada energia varustuskindlus sellisel viisil, et järgmistel talvedel ei peaks inimestele enam ütlema, et olge valmis elektrikatkestusteks?