Ei takista vallid, ei takista lukk: poliitik teeb kampaaniat ka korteriustel

«See ei ole okei - minu uks on minu kodu ja poliitikul pole õigust kasutada minu kodu oma reklaampinnana. Selles puudub minu kui ukse omanikuga kokkulepe!» kommenteeris pahane Mustamäe elanik Postimehele. «Ma ei taha hommikul ärgates esimese asjana Lauri Laatsi nägu näha.»

Ühismeedias avanenud arutelus on valdavalt jõutud ühisele arusaamale, et millegi seadusevastasega tegemist ei ole. Keegi möönab, et uksehoidja annab varastele hea märguande ning teine nendib, et kellegi isikuandmeid sellega kahjustatud ei ole.

Lauri Laatsi näoga sildikesed olid hommikuks uste küljes Foto: Erakogu

Laats ise probleemi ei näe ning märkis, et uksehoidja pole poliitkampaanias just uudne nähtus. «Mina olen saanud vastupidiselt just ohtralt positiivset tagasisidet, et tegemist on huvitava ja toreda reklaamiga,» ütles ta. Ehkki uksehoidjast häiritud allikal Postimehele teadaolevalt erakondlikku kuuluvust pole, pakkus Laats, et tema aimdusel on see kriitika siiski kannustatud poliitiliste konkurentide soovist talle etteheiteid tehes ise silma paista.

«Kesklinna elanikke üllatab näiteks viimasel ajal Andres Suti (RE) koputus uksele,» lisas poliitik.

Küsimusele, kuidas poliitikud või nende abilised trepikodadesse pääsevad, selgitas Laats, et selleks tuleb helistada uksekella ja küsida, kas majaelanik on nõus ukse avama. «Senised kogemused on näidanud, et väga suures osas suhtuvad inimesed sellesse positiivse üllatusega kui kandidaadid võtavad oma meeskonnaga vaevaks põhjalikku kampaaniat teha. Praegu ongi ju kõige aktiivsem valimiskampaania aeg, kus erinevate erakondade esindajad teevad ka ukselt-uksele kampaaniat,» rääkis keskerakondlane.