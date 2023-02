VALIMISRADAR ⟩ Debattide avanädal kinnistas valimiste peateemad

Juba jaanuaris võis Stationi meediastatistika põhjal järeldada, et julgeolekuküsimused hakkavad domineerima üldvalimiste debatte. Kuigi majanduspoliitika on inflatsioonimõjude tõttu tugeva meediatähelepanu all, on ka majanduslanguse juurpõhjused peidetud julgeolekuvalda. Seda väidab vähemalt praegu valitsust ja reitingute pingeridasid juhtiv Reformierakond.