AASTAKOKKUVÕTE ⟩ Valgamaa on kriminaalsem kui Harjumaa

Justiitsminister Lea Danilson-Järgi (Isamaa) täpsustusel registreeriti mullu varavastaseid kuritegusid kolm protsenti enam kui aasta varem. «Kui 2019. aastal oli varavastaste kuritegude osakaal läbi aegade madalaim ehk 38 protsenti, siis nüüd on nende osakaal kogu kuritegevuses järjest suurenenud. Viimasel kahel aastal on suurenenud eeskätt poevarguste arv, millest kaks kolmandikku moodustasid süstemaatilised vargused. Samas on hea meel tõdeda, et isikuvastaste kuritegude osakaal on võrreldes 2019. aastaga nelja protsendi võrra vähenenud,» ütles ta.