Kersti Kaljulaid: kohtupraktikas on vägivallakäsitlus mõneti puudulik

Kui vägivalda ei suudeta ennetada ja kui aastaid kestnud vägivald kellegi suhtes on jõudnud kohtusse, siis kuidas oleks võimalik jõuda ka kohtupidamises selleni, et vägivallatseja saab karistuse isegi siis, kui ohver ei ole suuteline rääkima, küsis Kaljulaid enda sotsiaalmeediapostituses.

«Või kui tegelikud ohvrid on lapsed, kes on vägivalda aastaid kõrvalt näinud, kuid meie õigusruum ei määratle neid ohvrina? Kui me suudaks ka need kohad meie õigussüsteemis ära lahendada, oleksime sammukese lähemal unistusele vägivallavabast Eestist,» nentis Kaljulaid.

«Valijatena ei ole me oma poliitikutele tellimust vägivallavabaks eluks esitanud, mistõttu ei ole see ka nende esmane valimislubadus. Seega on meie valik ikkagi lasteaiast-koolist peale õpetada igale lapsele, mis on keha puutumatus ja kuidas vägivalda ära tunda ja sellest teada anda,» kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias ning lisas, et lapsed annavadki sellest teada palju julgemalt kui täiskasvanud.