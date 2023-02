Valgast on saanud Lõuna-Eesti narkopealinn

Süüdistatavaid on kohtuasjas 11, neist viis viibib vahi all. Tegu on 2021. aasta aprillis Valgas suure politseioperatsiooni tulemusel tabatud kuritegeliku grupi liikmetega. Süüdistuse järgi käis nende käest vähem kui kahe aastaga läbi üle 24 kilogrammi kanepit.