«Minu põhjus, miks ma «ei» panin, on see, et me ei pea aborti propageerima. Sellepärast, et iga abort naisele meditsiinilises mõttes liiga hea asi ei ole. Mingid jäljed ta organismi jätab. Samas on see iga naise enda valik ja õigus otsustada. Selles ei ole üldse kahtlust,» selgitas Kivimägi.