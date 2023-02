INTERVJUU ⟩ Kindralmajor Veiko-Vello Palm: Martin Helme valetab, et saavutada oma poliitilisi eesmärke

Martin Helme teab olukorda, kuid sellest hoolimata valetab, et saavutada oma poliitilisi eesmärke. See on alatu. Kõigepealt on vale see, nagu poleks kaitseväe juhataja kindral Martin Herem tahtnud hankida Eestile õhutõrjet ja olevat sõdinud selle vastu. Eesti kaitsevägi on esitanud oma sõjalise nõuande ministrile ning saanud heakskiidu valitsuselt ja riigikogult. Meie tegeleme täpselt etteantud ressursi raames. Meil ei ole õigust ning me pole kunagi tahtnud tekitada olukorda, kus ostame varustust ja loome võime, mida ei suuda väljaõpetatud spetsialistidega mehitada ja laskemoonaga tagada. Seetõttu oleme eelistanud ja soovitanud alati ühelt poolt tasakaalustatud arengut ja teiselt poolt põhimõtet, et võimalikult suur osa riigikaitse eelarvest jõuaks võimalikult kiiresti sõjalisse võimesse. Sellepärast, et julgeolekuolukord on ohtlik. Me ei taha olukorda, kus meil on väga palju arendusprojekte, aga reaalset sõjaväge väga vähe. Oleme koos kaitseväe juhatajaga korduvalt informeerinud meie plaanidest valitsust ja riigikogu fraktsioone, ka EKRE oma, ka Martin Helmet. Oleme näidanud kalkulatsioone, millel meie võimearenduse kavad baseeruvad. Neil kohtumistel pole jäänud üles ühtegi vastuseta küsimust ega ühtegi põhimõttelist probleemi.