Metsakalmistul mälestatakse 23. veebruaril Konstantin Pätsi

Alanud aasta on esimene, mil riigi pealinna avalikus ruumis on Eesti esimese riigijuhi auks mälestusmärk. Tänavu 23. veebruaril kell 15 toimub ajaloolisel Uuel turul Estonia teatri taga kõnekoosolek Konstantin Pätsi mälestuseks. Peakõneleja on ajalooprofessor Tiit Rosenberg. Sõna võtavad Tallinna linnajuhid ja Reaalkooli gümnasist. Konstantin Päts oli oteselt seotud Tallinna käekäiguga, tema Ajutise Valitsuse esimene koosolek toimus Reaalkooli ruumides.