Herem Helme väidetest: tähelepanuta jääb probleemi algus - valetav poliitik

«Pean kommenteerima enda ja kindralmajor Veiko-Vello Palmi väljaütlemisi viimastel päevadel, sest mulle on heidetud ette sekkumist poliitikasse. Sellised süüdistused on esiteks alusetud, ning teiseks juhivad need tähelepanu kõrvale põhiprobleemilt,» alustas kaitseväe juhataja oma postitust ühismeedias.

«Minu avaldused on alati olnud reaktsiooniks poliitikute valeväidetele, millega on halvustatud kaitseväge ja meie kaitsevõimet,» täpsustas ta. «Ma ei ole nendes vastustes kunagi käsitlenud maailmavaateid, ega poliitikute seisukohti teistes elu valdkondades. Ma olen oma väljaütlemistes keskendunud poliitiku poolt väljaöeldud valeväidetele ja sellega ka piirdunud. Mina teeksin seda iga erakonna puhul või üks kõik millise eluvaldkonna esindaja väljaütlemiste puhul. Sama kehtib Palmi puhul. See et tegevväelaste reaktsioon poliitikasse jõuab, on poliitiku enda poolt kujundatud olukord.»

«Kas näitleja või ettevõtja sarnasele avaldusele vastamine oleks «poliitikasse minek»?» arutles Herem, lisades, et tõenäoliselt mitte. «Seega jääb arusaamatuks, miks peaksid poliitikud olema kaitstud nende arvustamise keeluga.»

«Mitte eksiv, vaid valetav poliitik»