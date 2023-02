UURING ⟩ Ukrainlased ei tulnud Eestisse sotsiaaltoetuste peale elama

Majandusteadlane ja uuringu juht Raul Eamets rääkis, et paljud andmed ei ole üllatavad. Näiteks, et täiskasvanud Ukraina sõjapõgenik Eestis on haritud noor terve naine. 74 protsenti kõikidest Eestisse saabunud täisealistest Ukraina sõjapõgenikest on naised ning üle poole (55 protsenti) on 18–39-aastased. Neist on 51 protsenti kõrg- ja 35 protsenti kutseharidusega. Lisaks peab märkima, et naised on haritumad ka Ukrainas ehk Ukrainas on rohkem kõrgharituid kui Eestis: meil 42, seal 46 protsenti. Alaealised moodustavad Eestisse saabunud sõjapõgenikest veidi üle kolmandiku (37 protsenti).

Eamets märkis sama, mida ka siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar, et ukrainlased tulid Eestisse sellepärast, et siin olid ees sõbrad ja tuttavad. Lisaks on Eesti sõbralik riik ja siin saab vene keelega hakkama. «Osaliselt tuldi siia oma pere juurde, sest siin oli naistel abikaasa ees. Sageli olid kaasa võetud ka vanaemad – seetõttu ei olnud vajadus lasteaia järele nii suur kui kooli panemise puhul. Enamik ukrainlasi teadis, kuhu peaks pöörduma, kui tekib küsimusi, ja nad ei olnud infopuuduses,» ütles Eamets. Oma lapsed on lasteaeda pannud 60 protsenti lasteaiaealiste lastega põgenikest.