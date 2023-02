KAADRID ⟩ Toompuiesteel rahva sekka sõitnud juht oli narkouimas ja ärritunud

Sõiduauto BMW sõitis pühapäeval kella 21 paiku Toompuiestee kaudu Balti jaama poole. Nüüd on selgunud, et kahe jalakäija vigastusega lõppenud avarii sai alguse 19-aastase juhi mõtlematust kihvatusest.

«Pärast reavahetust märkas juht teele paigaldatud liikluskorraldusvahendeid ja kuna pidurdamiseks ruumi ei jätkunud, valis ta märkidest möödumiseks vastassuunavööndi, ning kuna ka seal liikusid sõidukid, siis järgmine valik oli juba kõnnitee,» kirjeldas liiklusjärelevalvekeskus, lisades, et juhi enda sõnul sõitis ta kiirusega 80 kilomeetrit tunnis. Kiiruspiirang on sellel lõigul 30 km/h. Postimehele teadaolevalt viibis autos veel kolm noormeest.

Narkojoobes mehele määrati 30 päeva aresti

Hiljem tuvastati uurimisel, et enne rooli istumist oli juht ilma arsti ettekirjutuseta tarvitanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Politsei teatel mõisteti täna Harju maakohtus juhile karistus: lisaks 30 päevale pogris jäi ta ilma juhtimisõigusest, mis tal oli olnud alles pool aastat. «Selle taastamiseks tekib tal võimalus alles siis, kui mõistetud karistus karistusregistris ajalooks saab,» selgitati liiklusjärelevalvekeskusest. Politsei sõnul on see maksimaalne võimalik karistus.

«Liiklus ei ole koht, kus hetkeemotsioonide najal otsuseid teha ja kaassõitjatele või kaasliiklejatele midagi tõestada. Liiklusreeglid on kehtestatud põhjusega ja eksimine reeglite vastu võib kergelt tuua väga karmid tagajärjed,» hoiatas keskus. «Ka mõiste «kerge vigastus» ei tähenda alati vaid plaastri paigaldamist või põlvele puhumist. See tähendab, et vigastustest paranemise eeldatav aeg jääb arstide hinnangul alla nelja kuu. Liikle palun nii, nagu soovid, et ka kaasliiklejad sinu ja sinu pereliikmete läheduses liikleks.»