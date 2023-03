Kihlveokontor ennustab, et EKRE edestab Keskerakonda

Päev enne valimiste lõppu on erinevate küsitlusfirmade reitingud väga erinevad. Norstati ja ühiskonnauuringute instituudi reitingu järjestus on püsinud viimastel nädalatel sama: esimene on Reformierakond, siis EKRE, Keskerakond, Eesti 200, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Turu-uuringute reitingu põhjal on Keskerakonnal võimalik EKREst veel ette jõuda. RAIT Faktum & Ariko meelest on EKRE astumas Reformierakonna kandadele, kuid Emori reitingute põhjal on EKRE kukkunud hoopis neljandale kohale.

Aga kelle peale eestlased oma panused panevad? Spordi- ja meelelahutusplatvormi OlyBet valimiste ennustuses on erakondade populaarsuse järjestus sama, mis enamikel küsitlusfirmadel. Võrdlemisi tugevalt panustatakse aga EKRE-le ning ennustatakse nende ülekaalukat edu Keskerakonna ees.

OlyBeti tootejuhi Tanel Tursk sõnul on eestlaste panustest näha, et usutakse EKRE head valimistulemust. «EKRE-le ennustatakse 70-protsendilise tõenäosusega Keskerakonnast paremat häältesaaki. Erinevalt küsitlusfirmade reitingutest usutakse, et Pärnumaal teeb EKRE isegi Reformierakonnast parema tulemuse,» kommenteeris Tursk.

«Panustest on näha, et usk Parempoolsetesse on viimastel nädalatel kõvasti kasvanud. Alguses olid nad meie edetabelites Eestimaa Roheliste järel viimased, kuid nüüd on nad neist ette jõudnud. Usutakse, et 62-protsendilise tõenäosusega teevad Parempoolsed Rohelistest parema tulemuse. Üksikud julged on isegi panustanud, et nad saavad valitsusse,» lisas Tursk.