Urmas Paet valimistulemustest: valitsus tuleb ilma EKREta

Ma ei dramatiseeriks seda üle. On selge, et sellel erakonnal on Eestis oma toetajaskond ning see kajastub ka valimistulemustes. Oluline on praegu see, milline saab olema uus valitsus, milline on uus valitsuskoalitsioon. Kindlasti need kõnelused ei ole lihtsad, aga sellise parlamentaarse matemaatikaga, nagu see kohtade jaotus on, on see kokku pandav. Reformierakond on öelnud, et viimase aja hoiakute pealt EKREga koalitsioonikõnelusi ei peeta, nii et selles mõttes see valitsus saab olema ilma nendeta.