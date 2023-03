Tallinna linnapea loobub riigikogu kohast

«Ma usun, et minust on linnapeana rohkem kasu,» ütles Kõlvart valimisstuudios . Peale Kõlvarti olid Tallinna linnalitsuse liikmetest valimistel edukad veel abilinnapead Vladimir Svet, Vadim Belobrovtsev ja Tanel Kiik (kõik Keskerakonnast). Riigikokku pääses ka Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats (Kesk).

Kiik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tema pole samuti veel otsustanud. «Arutame selle läbi erakonna esimehe ja Tallinna linnapeaga. Nii Tallinna abilinnapea koht kui riigikogu liikme koht on mõlemad väga olulised ja kaalukad. Otsus sõltub ka sellest, kas me hakkame valitsust moodustama või ootab meid neli aastat opositsiooni. Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused,» ütles Kiik.