President jättis punamonumentide seaduse välja kuulutamata

President selgitas, et ehkki seaduse eesmärk - ühiskonna õiglustunnet riivavate rajatiste eemaldamine - on legitiimne, on nn keelatud rajatised määratletud väljendiga, millele pole võimalik anda ühemõttelist sisu.

«Seaduse seletuskirjast nähtub, et keelatud rajatiste all on mõeldud eeskätt neid, mis seonduvad Nõukogude võimu tegevusega. Keeld ise on aga sõnastatud palju laiemalt. Sellises olukorras peab seaduse rakendaja tegema oletusi selle kohta, mida ebaõnnestunud sõnastusest hoolimata tegelikult silmas peeti,» märkis Karis.