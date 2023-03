Õhupiiri rikkumiste arv püsib stabiilsena

Viimase kahekümne aasta jooksul on Vene Föderatsiooni lennukite piiririkkumisi esinenud peamiselt Eesti põhjapoolseima saare Vaindloo piirkonnas. «Tegemist on olnud peamiselt lennukitega, mis teostavad üle Soome lahe ja Läänemere transiitlende Kaliningradi eksklaavi ja Vene Föderatsiooni emamaa vahel,» selgitas Postimehele Eesti õhuväe teavitusspetsialist Siim Verner Teder. Ta lisas, et ei saa kindlalt väita, nagu oleks transiitlendude maht vähenenud või suurenenud.