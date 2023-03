Ühtne Venemaa Eesti moodi? Vene radikaalide edu anatoomia riigikogu valimistel

Parlamenti EÜVP ja liikumise Koos ühisnimekirja esindajad ei pääse, kuid üheskoos suutsid nad ületada kahe protsendi künnise. Täiesti uue liikumise Koos ja üsnagi unustatud partei jaoks on see vapustav tulemus.

See osutus koguni paremaks kui «vana», omal ajal isegi parlamendis esindatud olnud Roheliste erakonna tulemus. See osutus paremaks kui noore Parempoolsete erakonna tulemus, kellel on palju raha ja tuntud nägusid.

Võtsime ühendust Aivo Petersoniga ja ta tunnistas, et on valmis kaaluma ideed teha koostööd endise keskerakondlase Mihhail Stalnuhhiniga, kui tollel on huvi. «Meie vaadetes on palju ühist, miks mitte,» ütles Peterson portaalile Rus.Postimees. Kahtlemata on neil palju ühist. Samal ajal näiteks Vasakpartei näib püüdvat end Petersonist ja tema seiklustest distantseeruda.