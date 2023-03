Kaitsevägi ladustab juunini Eesti eri kohtadesse tõkestusvahendeid

Tõkestusvahendite paigaldamisel võetakse arvesse seda, et tõkestusvahendid häiriksid võimalikult vähe igapäevaelu, kuid kust neid oleks võimalik vajadusel kiiresti kasutusele võtta. Vedusid on tegemas kaitsevägi ja kaitseväe tsiviilpartnerid.

«Tõkestuselementide ladustamine on varasemalt planeeritud tegevus, mis on täna võimalik tänu sellele, et vajalikke elemente on hangitud piisavas koguses ja neid saab alaliselt vajalikes kohtades eelladustada. Siinjuures kinnitan, Eesti suunal otsest sõjalist ohtu täna ei ole ning kaitsevägi soovib teha kõik, et see nii ka jääks,» ütles diviisi staabi pioneerijaoskonna ülem kolonelleitnant Ainar Afanasjev.