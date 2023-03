USA tervitas Gruusia loobumist välisagentide seaduseelnõust

«Kuigi me tervitame otsust võtta tagasi välismõjude seaduseelnõu, siis kutsume võimuerakonda üles edaspidi seda tüüpi õigusakte mitte edendama just seetõttu, et see ei sobi kokku Gruusia ja Euro-Atlandi väärtustega,» ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ajakirjanikele.