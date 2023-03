Zelenskõi: Venemaa ei saa olla osaline mingites tuumavaldkonna suhetes

«See on kriitiline olukord. Ja Venemaa tekitab meelega selliseid kriitilisi olukordi meie tuumarajatistes. See tähendab lihtsalt definitsiooni järgi, et Venemaa ei saa olla kohusetundlik osaline mistahes tuumavaldkonna suhetes. See tähendab, et mida varem osutub Venemaa tuumatööstus sanktsioonide all olevaks, seda turvalisem on maailm,» ütles riigipea õhtuses videosõnumis.