GALERIID ⟩ Suur Tõll jõudis tagasi kodusadamasse

Kuigi Eesti suurim ja väärikaim muuseumlaev enam merd ei sõida, seisab see siiski vees ning seetõttu peab Suur Tõll iga kümne aasta tagant hooldusremondis käima. Meremuuseumi direktori Urmas Dreseni sõnul oli Suur Tõll väga heas seisukorras.

«Laevakeres oli neli umbes pöidla suurust augukest. Nendele pandi lapid peale. Need olid kohe näha, sest kui laev oli veest välja tõstetud, nirises aukudest vett. Suurel Tõllul on ju kogu parda ulatuses erinevad tankid, ja need olid vett sisse võtnud. Ja kui laev veest välja tõsteti, siis ta oli nagu kastekann,» rääkis Dresen.