Porto Franco rentnike ridu täiendab kodumaine mütsibränd

«Meile endale meeldib mõelda, et Breden sündis Märjamaal, läks lasteaeda Ülemiste tehnolinnakusse ning nüüd alustab kooliteed Tallinna südames, Porto Francos, vahetades oma vaadet saabuvatelt ja lahkuvatelt lennukitelt laevade vastu. Oleme progressiivse suunaga keskkonnasõbralik ettevõte ning sama põhimõtet tahame järgida ka tervikuna ettevõtte siseselt – seetõttu otsustasime liikuda kolm korda väiksemale ning oluliselt energiasäästlikumale kontoripinnale, vähendades sellega ka meie töötajate ökoloogilist jalajälge,» rõhutas Bredeni tegevjuht Kristel Mets.

Breden on rebrändigu käigus muutnud senist suunda ning varem peaasjalikult lasterõivaid tootnud ja müünud kaubamärk keskendub edaspidi peakatetele ja meriinopesule, mis sobib kõigile pereliikmetele. Ettevõtte laiem missioon on jätta planeet järeltulijatele puhtamana, mistõttu panustab ettevõte tootmise ja keskkonna tasakaalu loomisesse. Bredeni süsinikujalajälg on aasta-aastalt vähenenud, säilitades sealjuures sama kvaliteeditaset ning toodete istuvust ja mugavust.

Porto Franco juhatuse esimehe Rauno Tederi sõnul iseloomustavad Porto Franco asukohta ja hooneid avarus, valgusküllasus, madalad energiakulud ning nutikad lahendused. «Ma usun, et siin on ideaalne pinnas kõikide uute rentnike kõrgelennuliseks eduks. Sadam on alati olnud vabaduse sümbol ning avarus, suurus, hea asukoht ja maailmatasemel arhitektuur loovad Porto Francosse tõeliselt mitmekesise linnakeskkonna,» sõnas Teder.