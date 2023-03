Uus võimuliit saadab Ida-Virumaale valitsuse esindaja

Samuti lepiti Hartmani sõnul kokku, et tuleks parandada riigiinfo jõudmist kohalike elanikeni ja räägiti sellest, kuidas parandada Kredexi toetusmeetmete paremat rakendamist Ida-Virumaa elamufondi kordategemiseks. «Samuti nõustuti, et meil tuleb kõik teha selleks, et õiglase ülemineku fondi meetmed rakenduksid võimalikult kiiresti. Arutelu toimus ka Ida-Virumaa haiglate teemal, kuid see jätkub tervishoiuga seotud küsimuste raames,» lisas Hartman.