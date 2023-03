Kaja Kallas kõrgete riigiteenistujate palgaarvestusest: las see olla nii

Kallas ütles Postimehe küsimusele vastates, et kõrgete riigiteenistujate palga teema saab alati tähelepanu, kuid mitte siis, kui nende palgad langevad. «Kui see oleks poliitiline otsus, siis on selge, et mitte keegi ei julgeks neid palku tõsta,» lisas ta.



Kallas märkis, et kui võrrelda ministrite sissetulekute erinevust näiteks Soomes ja Eestis, on see palju suurem kui tavaliste inimeste palkade erinevus. «Indekseerimine on ette nähtud sellepärast, et see ei oleks pideva populismi objekt. Vastasel juhul neid palku keegi tõsta ei saaks,» ütles Kallas. Ta lisas, et kogumis pole summa kuigivõrd suur, aga see teema alati riivab ja saab palju tähelepanu.



«Mina seda süsteemi ei muudaks, sest muidu on see üks lõputu populismiobjekt. Riigi valitsemisse on vaja inimesi, kelle sissetulek on selline, et ta ei tee valikuid muust lähtuvalt. Las see olla selliselt,» lausus peaminister.