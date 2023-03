FOTOD ⟩ Vaenukõne seadust pooldava Eesti 200 poliitiku koduaias vandaalitseti

«Jah, ma olen just kommenteerinud koalitsiooniläbirääkimistes põhiõiguste kaitset. Jah, ma olen öelnud, et Erakond Eesti 200 toetab vaenukõne definitsiooni täiendamist ilma laialivalgumisteta selliselt, et vaenukõne on ka avalik vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele õhutamine, mis on suunatud rühmade vastu ja mis toob kaasa selge ohtu avalikule korrale. Jah, olen lisanud, et sõnavabaduse kaitseks defineerime selgemalt sätte mõisted. Jah, olen öelnud, et Eesti 200 toetab üksnes sellist kitsamat lahendust, kus just sõnavabadus kui oluline väärtus on paremini kaitstud. Jah, ma olen meelde tuletanud, et põhiseaduse § 12 on see ainuke koht põhiseaduses, kus rahvahääletuse toel karistamist nõutakse, just suure ühiskonnaohtlikkuse tõttu,» sõnas Pakosta.