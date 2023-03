KESKPÄEVATUND ⟩ Strandberg sundrenoveerimisest: oht on selles, et 10 protsendil juhtudest läheb renoveeritud hoone seenetama

«Suhteliselt lühikese aja jooksul tuleb ELis läbi viia põhjalik renoveerimine. Meil on esialgu tegu Euroopa Parlamendi otsusega. Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on öelnud, et sellega nad ei ole nõus. Kuigi Eesti esindajad oleksid võinud ühiselt ei öelda sellele juba parlamendis. Kas meid ootab ees, et 10 aastaga peame soojustama 350 000 elamut? Kust kohast tuleb selleks raha ja tahtmine? Kui kortermajas elab 78-aastane üksik mees, kes saab minimaalset pensionit – kuidas tema saaks kaasa lüüa suurejoonelises majade soojustamise laenuvõtmises?» küsis Hõbemägi.