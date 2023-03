Kool kutsus ebateaduse propageerija õpilastele loengut andma

Kose gümnaasiumi direktor Martin Medar sõnas Postimehele, et kool ei olnud teadlik sellest, milline Pebre inimesena on ja milline on tema taust. «Koolil ei ole kahjuks nimekirja inimestest, keda ei tohi kooli esinema kutsuda,» sõnas direktor.

Ta lisas, et kui sai hommikul teada, et sellise taustaga inimene laste ette astub, oli loeng peagi algamas. «Palusin kohe, et ta saadaks ettekande teemad ja vaatasime üle, et need oleks kohased.» Küsimusele, et millise ametinimetusega esinejat reklaamiti, sõnas direktor, et neil oli välja kuulutatud Andero Pebre tund Snapchati ja TikToki väärkasutusest.