FOTOD ⟩ Siseminister Lauri Läänemets kohtus Elmar Vaheriga

Läänemetsa sõnul kehtib Vaheri teenistusest kõrvaldamine kas uurimisprotsessi lõpuni või tema ametiaja lõpuni. «Kohtusin Vaheriga täna ka ise ministeeriumis ning andsin edasi otsused, mida valitsus on teinud, ning kuulasin, mis tal öelda oli,» ütles Läänemets, lisades, et rohkem ta selle kohtumise kohta kommentaare ei jaga.

Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda. «Kuigi inimlikult on mõistetav soov vanaduspensionist oluliselt kõrgemat politseipensioni saada, on nn eripension mõeldud neile, kes on oma riigi heaks panustanud mahus, mis eripensionile kvalifitseerumise nõuded täidab,» sõnas riigiprokurör Maria Entsik.