Arutelud kellakeeramise lõpetamiseks ei ole endiselt kuhugi jõudnud

Kui veel 2018. aastal võis lehtedest lugeda, et kohustuslikus korras minnakse suveajale viimast korda üle 31. märtsil 2019 ning et pärast seda on veel nendel liikmesriikidel, kes soovivad alaliselt jääda talveaega, võimalus keerata kella viimast korda 27. oktoobril 2019, pole see siiski nii läinud.

Eesti on endiselt seisukohal, et iga-aastane üleminek suve- ja talveajale tuleks lõpetada. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avalike suhete juht Laura Laaster sõnas, et ehkki kellakeeramine tekitab inimestes alati väga elavat diskussiooni, on kahjuks või õnneks tõesti nii, et Euroopa Komisjoni laual on sellest kriitilisemaid teemasid.