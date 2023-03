GALERII ⟩ Stroomi rannas alustatakse õlireostuse likvideerimisega

Õlireostuse likvideerimiskava näeb ette ka pinnaseproovide võtmist ning akrediteeritud laboris analüüsimist, et kinnitada naftasaaduste eemaldamist. Tööde lõppedes tööpiirkond korrastatakse. Tööd peaksid lõppema järgmise nädala lõpus. Linnaosavalitsus palub järgida piirkonda paigaldatud ajutisi liikumismärke.

Reostuse likvideerimise töid teostab Kaurits OÜ ja ehituse omanikujärelevalvet P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Tööde kogumaksumus on ligi 150 000 eurot, summale lisandub käibemaks. Tööde teostamist toetab keskkonnainvesteeringute keskus (KIK).

Möödunud juuni lõpus avastati Stroomi rannas vee all õlireostus. Reostusuuring näitas, et naftasaaduste reostus pärineb eeldatavasti vanast trassist, kuhu reostus on aastakümnete eest sattunud õliküttega katlamajadest. Uuringu teostas REI Geotehnika OÜ. Uuring sai aluseks likvideerimiskavale, mille koostas Inseneribüroo Steiger OÜ.