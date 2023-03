Oidsalu: võtan Politico spinni pigem komplimendina Eesti kasvanud mõjule

«Politico artiklis on ära trükitud otsesed valeväited. Eestil ei ole Strela-rakette kunagi olnud ja neid pole ka Ukrainale antud,» viitas ta artiklis kõlanud väitele, justkui Eesti annaks Ukrainale vanarauast Strela rakette, mille eest küsib Euroopalt moodsamaid Sringereid vastu.

«Taasteväärtuse järgi rahurahastust vahendite tagasi küsimine on ainumõeldav ja normaalne, seda teeb ka Leedu näiteks. Raamatupidamisliku väärtuse järgi olid näiteks need 44 000 tankimiini, mille Ukrainasse saatsime, null eurot väärt. Aga miine on meil vaja ja null euroga 44 000 miini ei osta,» nentis Oidsalu.

Ukrainale ära antud moon ja relvastus on tema sõnul olnud kasutuskõlblik ja asemele on meil vaja samuti kasutuskõlblikke miine. «Lisaks on hinnad tohutult tõusnud,» täpsustas ta.

Politico artiklil on Oidsalu silmis selged poliitilise spinni tunnused: «Ilmselt on see mõne rahulolematu eurooplase vastus Eesti aktiivsusele Ukraina toetamisel, konkreetsemalt siis miljoni mürsu suurepärasele algatusele. Eesti mõju on Euroopas tohutult kasvanud ja seda muutust võidakse võõrastada või otseselt ka vastustada Euroopas,» pakkus ta ning lisas, et võtab Politico diplomaatidest allikate spinni pigem komplimendina Eesti kasvanud mõjule.