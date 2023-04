Vene propagandisti Tatarski kõrvaldasid professionaalid

Selleks kasutati propagandistile annetatud kujukese sisse paigaldatud lõhkeseadeldist, mis on võimsuselt võrdne umbes 200-250 grammi trotüüliga.

«Plahvatuse ajal oleneb palju erinevatest teguritest – kestata või kestaga lõhkeseadeldisest. Sellest, kas plahvatuse teel on takistus, kas see on kahjustavaid elemente täis jne. Kuid otsustades ainult ühe inimese surmast tehtud pildi järgi, siis polnud seal kahjustavaid elemente ja tõenäoliselt ei seisnud kujuke Tatarskist kaugemal kui kaks meetrit,» rääkis ametnik.