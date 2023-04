Zelenskõi sõnul saab Ukrainas türanniale osaks kaotus

«Kas selleks on veel palju samme vaja? Ei. Peame lihtsalt solidaarseks jääma. Kui lahing nõuab suurtükiväge, siis tuleb need hankida. Kui võiduks on vaja tanke, siis peab nende mürin kõlama eesliinil. Kui iseseisvus vajab lennukeid, siis ei tasu pöörata tähelepanu, kuidas nad reageerivad Venemaal meie lennukitele. Ei tasu arutada kumb number on F-tähe kõrval turvalisem. Kas 16 või mõni muu. Tasub tegutseda! Tegutseda samamoodi nagu teie juhtkond näitas end niinimetatud tankikoalitsioonis. See on võitlus vabaduse eest ja seda on võimatu osaliselt võita,» seletas Zelenskõi.