Linnavalitsus autasustas Tallinna loomaaia direktorit raemedaliga

Abilinnapea Vladimir Svet märkis raemedalit üle andes, et Tiit Marani panust loomade heaolu tagamisel ja loodushariduse edendamisel on raske üle hinnata. «Loomaaed on Tallinna maamärk samamoodi nagu vanalinn, aga ühtlasi ka mitmekesiste funktsioonidega linnaasutus. Loomaaed peab korraga kandma hoolt sadade loomaliikide eest, tegelema teaduse ja rahvusvahelise koostööga ning jagama oma töö tulemusi tallinlaste ja teiste külastajatega. Need on väga mitmekesised ja keerulised ülesanded. Tiit Marani eestvedamisel on alustatud uute ekspositsioonialade rajamisega, mida nii linlased kui meie külalised peagi nautida saavad,» lausus Svet.